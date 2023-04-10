Погиб в зоне СВО единственный сын известного рязанского поэта Владимира Хомякова

Умер в зоне СВО единственный сын известного рязанского поэта Владимира Хомякова. Фото: «Сасово Новости».

В зоне СВО погиб сын известного рязанского поэта Владимира Хомякова – Антон Хомяков. Трагичный пост появился на странице группы в соцсети ВКонтакте «Сасово Новости».

Сасовцу было 35 лет. Он добровольцем отправился в зону проведения спецоперации.

Ниже под постом отец погибшего бойца оставил следующие слова:

- Спасибо вам, что помните моего сына Антона! Добрый, веселый, заботливый – вот таким он и был. Тому негодяю, который в скорбные дни стал чернить память о моем Антоне, ничего хорошего не пожелаю. Вам же, дорогие ребята, жить долго и счастливо! И хранить память о русских воинах, павших на поле брани.

Владимир Хомяков очень много пишет на военно-патриотическую тему.

10 апреля под Рязанью похоронили Геннадия Межевалова, добровольца из села Шумашь. Воин погиб в зоне проведения СВО (фото с похорон бойца).