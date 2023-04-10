В самом центре Путятина Hyundai врезался в забор кафе «Домашняя кухня». Фото: ИД «Пресса».

В понедельник, 9 апреля, прямо в центре Путятина Рязанской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом пишет ИД «Пресса».

По словам сотрудников отдела ГИБДД Шацкой полиции, ДТП произошло в 14:30 на 311 километре трассы федерального значения М-5. Пензенец на иномарке Volkswagen не справился с управлением и зацепил по касательной Hyundai Solaris, за рулем которого находился москвич, направлявшийся в сторону Рязани.

В результате столкновения машина Hyundai Solaris въехала в забор, на котором висела вывеска кафе «Домашняя кухня».

Обошлось без пострадавших, только автомобили получили механические повреждения, а также владельцу кафе придется обновить вывеску.