11 апреля рязанцев ждет потепление до +17 градусов Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода будет во вторник, 11 апреля. Прогноз обнародован на сайте ведомства.

В регионе ожидается переменная облачность. Осадков не должно быть совсем. Подует переменный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду. В ночное время столбики термометра будут показывать от -2 до +3 градусов Цельсия. Днем синоптики обещали хорошую погоду - от +12 до +17 градусов.

По данным центра погоды Фобос, атмосферное давление ночью будет повышенным, а днем 11 апреля - в пределах нормы.