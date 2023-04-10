В поселке Недостоево с 11 по 14 апреля будут отключать электричество

Жители поселка Недостоево в Рязани несколько дней подряд будут оставаться без света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

11, 12, 13 и 14 апреля 2023 года в Рязани по ряду адресов будут отключать электричество на несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

11 и 12 апреля с 08:30 до 16:00 электричества не будет в поселке Недостоево по следующим адресам:

- улица Школьная, дома с №1 по №57, дома с №80а по №87, дом №94.

13 и 14 апреля с 08:30 до 16:00 электричества не будет в поселке Недостоево по следующим адресам:

- улица Школьная, дом №19, дома с №57 по №80;

- улица Садовая, дом №10.

На воздушных линиях работают специалисты Рязанских городских распределительных сетей (РГРЭС).