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НовостиОбщество10 апреля 2023 12:27

Появились фото с похорон Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО

Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО, похоронили с воинскими почестями
Источник:kp.ru
Появились фото с похорон Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Появились фото с похорон Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Администрация Полянского сельского поселения поделилась фотографиями с церемонии прощания с Геннадием Межеваловым – воином-добровольцем, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Под Рязанью похоронили Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Под Рязанью похоронили Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Проститься с жителем села Шумашь пришли десятки человек. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Проститься с жителем села Шумашь пришли десятки человек. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Проститься с жителем села Шумашь пришли десятки человек – родные и близкие, друзья, местные жители, представители сельской администрации и военнослужащие.

Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО, похоронили с воинскими почестями. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО, похоронили с воинскими почестями. Фото: администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Хоронили Геннадия Межевалова с воинскими почестями (читать подробнее).