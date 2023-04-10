Похоронили Геннадия Межевалова, добровольца из Рязани, погибшего в СВО. Фото: Полянское сельское поселение Рязанского района.

Утром 10 апреля под Рязанью простились с Геннадием Межеваловым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает администрация Полянского сельского поселения Рязанского района.

Как отметили в администрации, житель села Шумашь Геннадий Межевалов отправился в зону СВО добровольцем.

«Он был замечательным человеком. Он не мог оставаться в стороне и пошел на фронт защищать Отечество. Царствие небесное. Соболезнования родным и близким...» - говорится в некрологе (фото с похорон Геннадия Межевалова).