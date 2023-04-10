Заявлений не поступало, но проверка идет. Полиция проверяет информацию об избиении в Рязани педофила

Рязанская полиция проверяет информацию об избиении на улице Рязани молодого педофила.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области изучают видео, на котором мужчина в маске избивает парня. Еще один человек снимает происходящее на камеру. В описании к видео говорится, что все происходит в Рязани, а избивают якобы «извращенца и педофила».

- В настоящее время в подразделения полиции Рязанской области сообщений или заявлений о подобных событиях не поступало. Вместе с тем полицейские зарегистрировали этот факт, и проверяют информацию, размещенную в интернете, - прокомментировала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Рязанской области Ольга Ситникова.