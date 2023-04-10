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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:35

Заявлений не поступало, но проверка идет. Полиция проверяет информацию об избиении в Рязани педофила

Полиция проверяет информацию об избиении на улице Рязани «молодого педофила»
Источник:kp.ru
Рязанская полиция проверяет информацию об избиении на улице Рязани молодого педофила.

Рязанская полиция проверяет информацию об избиении на улице Рязани молодого педофила.

Сотрудники УМВД России по Рязанской области изучают видео, на котором мужчина в маске избивает парня. Еще один человек снимает происходящее на камеру. В описании к видео говорится, что все происходит в Рязани, а избивают якобы «извращенца и педофила».

- В настоящее время в подразделения полиции Рязанской области сообщений или заявлений о подобных событиях не поступало. Вместе с тем полицейские зарегистрировали этот факт, и проверяют информацию, размещенную в интернете, - прокомментировала заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Рязанской области Ольга Ситникова.