Странная просьба губернатора. Важнее реконструкции Кремлевского сквера проблемы в Рязани не нашлось

Странная просьба губернатора Павла Малкова (справа).

Губернатор Павел Малков попросил премьера Михаила Мишустина оказать финансовую поддержку проекту реставрации Кремлевского сквера. С точки зрения жителя города Рязани это довольно странная просьба, как будто реставрация сквера – самая главная рязанская проблема, с просьбой решить которую обязательно необходимо обращаться к премьер-министру.

Нельзя сказать, что центр не оказывает поддержку нашему региону. По словам губернатора, за счет федеральной поддержки обновляется общественный транспорт, школьные автобусы, автомобили скорой помощи, строятся и реконструируются соцобъекты. Выделяется 1,3 миллиарда рублей на ремонт дорог. Однако выделяемые миллиарды, почему-то, не делают дороги лучше, а обновление общественного транспорта не решает проблемы перевозок пассажиров.

Возможно, для достижения эффективных результатов помощи федерального центра нужен личный контроль премьер-министра. Но неужели в регионе действительно не нашлось проблем, достойных обращения к Михаилу Мишустину? Наверняка наши читатели могут назвать несколько важных вопросов, требующих первоочередного решения. Итак, вам слово.

Губернатор Павел Малков попросил премьера Михаила Мишустина оказать финансовую поддержку проекту реставрации Кремлевского сквера. О помощи в решении каких реальных рязанских проблем стоило бы попросить премьер-министра России? Можно голосовать за несколько вариантов.

- Отравленный рязанский воздух;

- Плохая организация медицинской помощи;

- Вечная проблема ужасного состояния дорог;

- Аварийное состояние единственного моста через Оку;

- Неумение организовать эффективную уборку города от снега и льда;

- Смягчение или отмена ограничений, связанных с «Есенинской Русью»;

- Оптимизация дорожной сети города;

- Благоустройство окраин города;

- Губернатор прав: главное - реконструкция Кремлевского сквера.

Чтобы участвовать в опросе, надо, как всегда, перейти на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани – kp.ru». А если вы еще не подписаны на наш канал, сегодняшнее голосование - отличная возможность это исправить. Подписаться можно по ссылке.