Ассоциация управляющих компаний ЖКХ появилась в Рязани

В Рязани 14 управляющих компаний объединились в ассоциацию. Как это улучшит жизнь рязанцев, пока непонятно... Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рязани создали Ассоциацию управляющих компаний ЖКХ Рязанской области, в которую входит уже 14 участников. Председателем избран некто Сапунов Сергей Сергеевич.

Судя по официальному сайту, Ассоциация будет защищать [на всех уровнях исполнительной власти] интересы управляющих компаний - настраивать взаимодействие, выстраивать планомерную совместную работу, формировать положительный имидж, разрабатывать предложения, открыто говорить о проблемах.

Кроме того, некоммерческая организация будет «повышать качество управления многоквартирными домами». Каким образом, пока неизвестно.