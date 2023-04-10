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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:56

Ассоциация управляющих компаний ЖКХ появилась в Рязани

В Рязани создана ассоциация управляющих компаний
Источник:kp.ru
В Рязани 14 управляющих компаний объединились в ассоциацию. Как это улучшит жизнь рязанцев, пока непонятно...

В Рязани 14 управляющих компаний объединились в ассоциацию. Как это улучшит жизнь рязанцев, пока непонятно...

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рязани создали Ассоциацию управляющих компаний ЖКХ Рязанской области, в которую входит уже 14 участников. Председателем избран некто Сапунов Сергей Сергеевич.

Судя по официальному сайту, Ассоциация будет защищать [на всех уровнях исполнительной власти] интересы управляющих компаний - настраивать взаимодействие, выстраивать планомерную совместную работу, формировать положительный имидж, разрабатывать предложения, открыто говорить о проблемах.

Кроме того, некоммерческая организация будет «повышать качество управления многоквартирными домами». Каким образом, пока неизвестно.