Бывшего главу администрации Рыбного Полукарова начали судить за взяточничество

Алексей Полукаров обвиняется в попытке подкупа прокурора и получения крупной взятки от предпринимателя.

10 апреля в Рязани началось рассмотрение уголовного дела против бывшего главы администрации города Рыбное Алексея Полукарова. Он обвиняется в попытке подкупа прокурора Рыбновского района (ст. 30 ч.1, ст. 291 ч.5), а вместе с ним - заместитель Сергей Симаков.

Взятку прокурору имуществом на сумму более 1 млн рублей они якобы предложили за помощь в освобождении интересующих их участков земли от нестационарных объектов. Там Полукаров и Симаков, по версии следствия, хотели построить торговые павильоны, оформить их на доверенных лиц и получить прибыль.

Деньги на это, а именно 3 млн рублей, чиновники якобы рассчитывали получить от местного предпринимателя в обмен на заключение с ним договора аренды земельного участка в Рыбном с правом последующего выкупа. Такова версия «важняков» СК, предъявивших за это обвинение в приготовлении к получению взятки Полукарову (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в посредничестве Симакову (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Отдельно Симакову вменяют получение от знакомого более 100 тыс. рублей под угрозой расторжения договоров с муниципальным предприятием.

Уголовное дело рассматривает Октябрьский районный суд Рязани. Ранее в СК отмечали, что Полукаров и Симаков свою вину не признают.