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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:42

Фото размозженного об дерево Volkswagen в Пронске обнародовала полиция

Погиб 27-летний местный житель
Источник:kp.ru
Volkswagen Golf. на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Фото: УМВД по Рязанской области.

Volkswagen Golf. на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Фото: УМВД по Рязанской области.

Полиция в сводке ДТП рассказала об автокатастрофе в Пронске и опубликовала фото с места происшествия. Там 8 апреля примерно в 22:30 на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево Volkswagen Golf.

По данным УМВД по Рязанской области, 27-летний местный житель не справился с управлением. Ранее очевидица предположила, что обогнавший ее молодой человек мог зацепить обочину.

Машину в результате ДТП буквально размозжило. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Трагическое ДТП случилось в Пронске 8 апреля примерно в 22:30. Фото: УМВД по Рязанской области.

Трагическое ДТП случилось в Пронске 8 апреля примерно в 22:30. Фото: УМВД по Рязанской области.

В ДТП погиб 27-летний водитель. Фото: УМВД по Рязанской области.

В ДТП погиб 27-летний водитель. Фото: УМВД по Рязанской области.