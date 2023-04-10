Фото размозженного об дерево Volkswagen в Пронске обнародовала полиция

Volkswagen Golf. на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево. Фото: УМВД по Рязанской области.

Полиция в сводке ДТП рассказала об автокатастрофе в Пронске и опубликовала фото с места происшествия. Там 8 апреля примерно в 22:30 на полной скорости вылетел с дороги и врезался в дерево Volkswagen Golf.

По данным УМВД по Рязанской области, 27-летний местный житель не справился с управлением. Ранее очевидица предположила, что обогнавший ее молодой человек мог зацепить обочину.

Машину в результате ДТП буквально размозжило. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Трагическое ДТП случилось в Пронске 8 апреля примерно в 22:30. Фото: УМВД по Рязанской области.