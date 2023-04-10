Драку посреди дороги устроили автомобилисты на проезде Шабулина в Рязани

Конфликт с рукоприкладством произошел посреди проезжей части.

9 апреля в Рязани автомобилисты устроили драку на проезде Шабулина, прямо посреди дороги. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Обе, возле которых махали кулаками молодые люди, стояли на полосе в сторону улицы Бирюзова напротив дома №8 соор. 1 по проезду Шабулина. Какая именно дорожная ситуация стала поводом для конфликта - неизвестно.

Видеозапись, опубликованная в соцсетях, сделана на видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Если время на нем настроено верно, то драка произошла около 14:30.