В Рязани ушел из жизни преподаватель РГУ Евгений Тарабрин.

9 апреля в Рязани скончался доцент кафедры истории России и методики обучения истории и обществознанию Евгений Тарабрин. Трагическое известие появилось на странице Научной библиотеки РГУ имени Есенина в социальной сети «ВКонтакте».

Тарабрин трудился в вузе свыше 40 лет. Он читал лекции по отечественной истории, исторической географии, истории русской православной церкви. Являлся руководителем педагогической практики студентов по специальности «История и английский язык». Занимался активной научной работой по таким темам, как «История земства», «История самоуправления и местного управления России».

Похороны пройдут во вторник, 11 апреля.