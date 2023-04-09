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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:33

10 апреля в Рязанской области ожидается сухая погода и до +16

В регионе установилась теплая погода
Источник:kp.ru
10 апреля в Рязанской области ожидается переменная облачность и до +16 градусов.

10 апреля в Рязанской области ожидается переменная облачность и до +16 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В Рязанской области установилась теплая погода. Прогнозом на понедельник, 10 апреля, поделилось региональное ГУ МЧС России.

Рязанцев ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время будет прохладно - от -2 до +3 градусов. А днем - по-весеннему тепло: +11…+16 градусов Цельсия.

Подует ветер северной четверти, со скоростью 3-8 метров в секунду. Как сообщает центр погоды Фобос, в регионе ожидается повышенное атмосферное давление