Уровень воды в Оке снизился на 10 сантиметров в черте Рязани.
Фото: Елена ЦЫГАНКОВА
ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам о прохождении весеннего половодья по состоянию на 9 апреля. Информация появилась на сайте ведомства.
Так, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на десять сантиметров и теперь составляет 571 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Кроме того, уровень воды в Мокше у Кадома тоже понизился - на 4 сантиметра - и составляет 660 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
Сообщается, что существенных изменений по подтоплениям не было.
Подробнее о ситуации на реках Рязанской области мы писали здесь.