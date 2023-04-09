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НовостиОбщество9 апреля 2023 12:07

Уровень воды в Оке снизился на 10 сантиметров в черте Рязани

Вода в рязанских реках убывает
Источник:kp.ru
Уровень воды в Оке снизился на 10 сантиметров в черте Рязани.

Уровень воды в Оке снизился на 10 сантиметров в черте Рязани.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам о прохождении весеннего половодья по состоянию на 9 апреля. Информация появилась на сайте ведомства.

Так, за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на десять сантиметров и теперь составляет 571 сантиметр выше нулевой отметки гидрологического поста. Кроме того, уровень воды в Мокше у Кадома тоже понизился - на 4 сантиметра - и составляет 660 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Сообщается, что существенных изменений по подтоплениям не было.

Подробнее о ситуации на реках Рязанской области мы писали здесь.