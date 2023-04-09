«Помочь парню за рулем было уже нельзя. Он погиб». Житель Пронска на скорости насмерть влетел в дерево

27-летний житель Пронска влетел в дерево и разбился насмерть. Фото: ИД «Пресса».

В ночь с 8 на 9 апреля в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом рассказывает издательство «Пресса».

Трагедия случилась около полуночи в Пронске, на улице Плотно-Пушкарской. 27-летний местный житель вылетел в кювет на белом Volkswagen с московскими номерами и, в результате столкновения с деревом, погиб на месте происшествия.

Как сообщила очевидец, которая в ту ночь передвигалась на своей машине поблизости, белая иномарка ее обогнала. Женщина предположила, что мужчина мог зацепить обочину, а затем не справился с управлением.

- Я подъехала, когда Volkswagen был уже в кювете, - рассказала она.

За сотню метров от места страшной аварии оглушительный удар услышали местные жители.

- Пришли и сразу поняли, что помочь парню за рулем было уже нельзя. Он погиб, - сообщил прончанин.

Сообщается, что на месте ДТП работали сотрудники Госавтоиспекции, а также скорая помощь.