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НовостиПроисшествия8 апреля 2023 16:15

Рязанцы сообщают о мощном хлопке над городом 8 апреля

Над Рязанью и близлежащими районами прогремел мощный хлопок
Источник:kp.ru
Возможно, причиной мощного хлопка над Рязанью стал пролет самолета.

Возможно, причиной мощного хлопка над Рязанью стал пролет самолета.

Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вечером 8 апреля над Рязанью и близлежащими районами прогремел мощный хлопок. Сообщение появилось в паблике НРВК.

В комментариях рязанцы подтверждают, что слышали хлопок в районе «Ашана», Соколовки, Касимовского шоссе, а также в Горроще, в районе «Глобуса» и других местах. Слышно было даже в Рязванском и Рыбновском районах.

По состоянию на 19:10, официальной информации о случившемся не поступало. Подробности уточняются.