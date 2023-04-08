Рязанцы сообщают о мощном хлопке над городом 8 апреля

Возможно, причиной мощного хлопка над Рязанью стал пролет самолета. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вечером 8 апреля над Рязанью и близлежащими районами прогремел мощный хлопок. Сообщение появилось в паблике НРВК.

В комментариях рязанцы подтверждают, что слышали хлопок в районе «Ашана», Соколовки, Касимовского шоссе, а также в Горроще, в районе «Глобуса» и других местах. Слышно было даже в Рязванском и Рыбновском районах.

По состоянию на 19:10, официальной информации о случившемся не поступало. Подробности уточняются.