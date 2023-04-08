Глава Рязгордумы 67-летняя Татьяна Панфилова решилась участвовать в праймериз «Единой России»

Глава Рязгордумы 67-летняя Татьяна Панфилова (справа) решилась участвовать в праймериз «Единой России».

Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова подала документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по своему «родному» избирательному округу №13. Об этом депутат сообщила на своей странице в социальной сети.

«30 лет я жила на этой территории, 12 из них - трудилась главным врачом городской детской поликлиники №6. Будем работать над развитием и благоустройством района вместе, в открытом диалоге», - заявила Панфилова

Панфилова Татьяна Николаевна родилась 14 февраля 1956 года на Украине.

Семь лет проработала врачом в участковой больнице Сасовского района, а с 1989 по 2001 год - главным врачом городской детской поликлиники №6 Рязани.

Более двух десятков лет (с перерывом на работу главврачом детской ОКБ) Татьяна Панфилова занимала кресла различных комитетов городского и областного парламентов, курировала социальные вопросы в правительстве.