Две рязанки безропотно перечислили мошенникам более 1,6 млн рублей

Мошенники опустошили счета двух рязанок на 1,6 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в полицию обратились две жительницы Рязанской области, которые пообщавшись по телефону с мошенниками, лишились 1 млн 624 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По словам 51-летней рязанки, ей позвонил незнакомец и представившись сотрудником правоохранительных органов, заявил, что якобы кто-то по доверенности от ее имени пытается оформить кредит на крупную сумму. Чтобы этого избежать он убедил женщину самостоятельно оформить несколько кредитов и перевести деньги вместе со всеми сбережениями на «безопасный счет». Послушно выполнив все указания, дама перечислила мошенникам 1 млн 270 тысяч рублей.

А 47-летняя жительница Ряжска при похожих обстоятельствах лишилась 354 тысячи рублей. Они их тоже перевела на «безопасный счет».