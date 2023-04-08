Хлебозаводы Рязани активно пекут куличи к Пасхе, которая пройдет 16 апреля

Почти месяц в Рязани пекут куличи, но к Пасхе они будут выглядеть свежими будто из печи. Фото: министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Рязанские хлебозаводы представят широкий ассортимент пасхальных куличей, сообщает 7 апреля министерство сельского хозяйства региона. Сейчас, по информации чиновников, хлебозаводы и пекарни готовятся к выпечке куличей – закупают ингредиенты для выпечки, формы, упаковку, рассчитывают рецептуры и режим приготовления теста.

По информации КП-Рязань, отдельные хлебозаводы и пекарни города уже около месяца пекут куличи, которые ближе к Пасхе выложат на прилавки магазинов. Сейчас они, по словам пекарей, «отстаиваются». По неофициальной информации, в куличах будет достаточно специальных ингредиентов, чтобы к 16 апреля они выглядели свежими, будто только из печи. Например, ООО «Русский хлеб» выпекает куличи как минимум с 13 марта. Дата проставлена на клипсе упаковки (см. фото).

«Хлебопекарные предприятия Рязани и области предложат большое разнообразие куличей из различного теста – дрожжевого, бездрожжевого, творожного, сдобного, а также низкокалорийного», - заверяет минсельхоз.