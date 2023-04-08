На трех улицах центра Рязани с 10 апреля отключат горячую воду

С 10 апреля в Рязани отключат горячую воду в домах на трех улицах.

С 10 по 13 апреля 2023 года в центре Рязани отключат горячую воду еще на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации чиновников, причина отключения традиционная – плановые работы на системах и объектах теплоснабжения.

С понедельника по четверг без горячей воды останутся жители девяти домов на трех улицах:

- ул. Вознесенская, д. 10;

- ул. Грибоедова, д. 11/8, д. 20, д. 24/5, д. 26/6, д. 40, д. 42;

- ул. Фурманова, д. 2/4, д. 54б (подробности).