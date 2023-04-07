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НовостиПолитика7 апреля 2023 14:55

Екатерина Пронина уволилась с должности начальника управления образования в Рязани

Она руководила структурным подразделением горадминистрации с ноября 2020 года
Источник:kp.ru
Екатерина Пронина.

Екатерина Пронина.

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Екатерина Пронина оставила свой пост. Об этом сообщает 7info со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, Пронина написала заявление об увольнении по собственному желанию и уведомила о своем решении руководителей муниципальных образовательных учреждений.

Официально отставка Прониной пока не подтверждена. Она руководила управлением с ноября 2020 года: сначала довольно продолжительное время в статусе и.о., затем - с января 2022-го - уже без этой приставки.