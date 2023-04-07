Убил несчастного, вывез тело в поле и выбросил. Житель Пронского района услышал приговор за жестокое убийство знакомого

За убийство знакомого житель Пронского района проведет в колонии почти девять лет. Фото: Алексей ДУЭЛЬ.

В Рязанской области услышал приговор житель Пронского района, который в октябре 2022 года убил знакомого, вывез его тело в поле и выбросил. Ранее неоднократно судимого мужчину признали виновным по части 1 статьи 105 УК России, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Смертельный конфликт между подсудимым и его приятелем произошел 21 октября в селе Тырново. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сначала несколько раз ударил жертву по голове обухом топора, а после – нанес ножевые ранения в область шеи. Когда потерпевший от полученных травм умер на месте происшествия, убийца погрузил труп в машину, отвез в поле к лесопосадке у села Гремяки и выбросил. Там несчастного обнаружили грибники.

Убийство было раскрыто по горячим следам. Суд частично присоединил неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору в отношении обвиняемого и в итоге назначил ему 8 лет 9 месяцев лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.