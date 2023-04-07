Перерыв в телевещании ожидается в четырех районах Рязанской области 17 апреля. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

17 апреля на радиотелевизионной станции в Рязани пройдут работы с полным отключением передающего оборудования. Это будет сопряжено с приостановкой телевещания с 2:00 до 17:00.

По данным Рязанского ОРТПЦ, прекращение вещания 1-го и 2-го телевизионных мультиплексов затронет получателей сигнала только в Пронском, Рыбновском, Рязанском, Спасском и Старожиловском районах.

При этом у клиентов кабельных операторов никаких перебоев не ожидается.