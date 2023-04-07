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НовостиОбщество7 апреля 2023 14:22

Перерыв в телевещании ожидается в четырех районах Рязанской области

17 апреля пройдут работы на радиотелевизионной станции в Рязани
Источник:kp.ru
Перерыв в телевещании ожидается в четырех районах Рязанской области 17 апреля.

Перерыв в телевещании ожидается в четырех районах Рязанской области 17 апреля.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

17 апреля на радиотелевизионной станции в Рязани пройдут работы с полным отключением передающего оборудования. Это будет сопряжено с приостановкой телевещания с 2:00 до 17:00.

По данным Рязанского ОРТПЦ, прекращение вещания 1-го и 2-го телевизионных мультиплексов затронет получателей сигнала только в Пронском, Рыбновском, Рязанском, Спасском и Старожиловском районах.

При этом у клиентов кабельных операторов никаких перебоев не ожидается.