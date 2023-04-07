Ни лицензии, ни защиты от холода. Как живут олени в парке «Пересвет» под Рязанью

Оленям никуда не укрыться ни от людей, ни от дождя в парке «Пересвет». Фото: Типичное Рыбное.

В веревочном парке «Пересвет» в городе Рыбное выявили многочисленные нарушения «при использовании животных в культурно зрелищных целях». Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства увидели сообщения в социальных сетях, где жаловались на условия содержания животных, поэтому выехали в «Пересвет» на обследование.

Выяснилось, что веревочном парке проживают пять оленей, восемь кроликов, одна курица, две утки и одна енотовая собака.

Инспекторы установили, что в вольере с оленями не было укрытия. Животные не могли защититься от дождя. А размеры уличного вольера, где содержится енотовидная собака, не соответствуют установленным требованиям - высота менее 2 метров, а площадь вольера менее 5 кв. метров.

Кроме того, гражданин, развлекающий народ демонстрацией животных, не имеет на это специального разрешения.

«По результатам контрольно-надзорного мероприятия гражданину Котову А.В. объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области обращения с животными. Указанную информацию направили в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

В конце марта 2023года проходила информация о затопленном парке «Пересвет», где «животные стоят в воде голодные и холодные». Администрация парка выложила ряд фотографий, которыми как бы подтверждала, что с животными все в порядке.