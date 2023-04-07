Интуиция не подвела. Полицейские поймали за руку жителя Клепиковского района, когда он сетью ловил рыбу в реке Пра

Жителю Клепиковского района грозит два года колонии за незаконную ловлю рыбы. Фото: Ирина САМОЙЛОВА.

Жителя Клепиковского района буквально поймали за руку, когда он тихо и спокойно, но, как оказалось, незаконно ловил рыбу в местной реке Пра. Теперь ему грозит крупный штраф или несколько лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Речного браконьера полицейские выявили в ходе очередного рейда около деревни Ухино. Вычислить его полицейским помог опыт прошлых лет – они спрогнозировали, где может прятаться нарушитель, и незаметно подъехали к месту. Интуиция не подвела, и 47-летнего мужчину, вытягивающего из воды сеть с рыбой, задержали.

При проверке личности рыболова выяснилось, что ранее он уже попадал в поле зрения полиции за браконьерство. Теперь ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или два года в колонии по части 1 статьи 256 УК России. Сеть и выловленную рыбу у мужчины изъяли.

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