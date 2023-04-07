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НовостиОбщество7 апреля 2023 12:06

На месте рынка в рязанском поселке Строитель появится торговый центр

Состоялись публичные слушания по проекту изменения в Правила землепользования и застройки
Источник:kp.ru
В рязанском поселке Строитель хотят построить торговый центр и реконструировать остановку. Фото: ya62.ru

В рязанском поселке Строитель хотят построить торговый центр и реконструировать остановку. Фото: ya62.ru

6 апреля в Рязани прошли публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки. Они касаются территории в поселке Строитель, на которой сейчас располагается рынок.

По обращению ООО «Слово и дело» участок планируют перевести из подзоны иных режимных территорий в зону многофункционального делового общественного и коммерческого назначения.

Цель изменений - строительство торгового центра на улице Качевской, 30 стр. 1 с реконструкцией остановочного комплекса.

«Территорию площадью более 3 тыс. кв. м планируется разделить на два участка и разместить на них большую парковку и торговый центр», - сообщает со слушаний ya62.ru.