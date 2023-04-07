Слабые заморозки ночью и весеннее тепло днем. Солнечную погоду без дождей обещают синоптики рязанцам в выходные

Солнечную погоду без дождей обещают рязанцам в субботу и воскресенье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Весна продолжает радовать рязанцев солнечными днями и комфортным дневным теплом. Не станет исключением и суббота, 8 апреля – синоптики областного филиала Росгидромета прогнозируют погожий день, но со слабыми ночными заморозками.

Под утро выходного дня столбики термометров в Рязанской области опустятся до -2…+3 градусов. Днем при переменной облачности солнце прогреет воздух до +10…+15. Осадки в субботу в регионе не ожидаются. Ветер в течение дня восточный, 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет очень высоким – 757 мм ртутного столба.

По информации специалистов метеоцентра «Фобос», благодаря антициклону такая же теплая и солнечная погода сохранится в центре страны и в воскресенье. При этом, вновь не исключены слабые ночные заморозки, зато днем за счет интенсивного прогрева температура будет чуть выше климатической нормы.