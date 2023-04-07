Рязанцы предложили убрать газоны на ярморочной площади Новаторов, чтобы не развозить грязь. Фото: Татьяна БУТЧЕНКО.

В редакцию «КП-Рязань» обратились жители Московского района Рязани с конструктивным предложением по благоустройству площади Новаторов, где проводятся ярмарки выходного дня.

Недавно эту площадку посещала глава администрации Рязани Елена Сорокина. Осмотрев территорию, мэр согласись с жалобами горожан на грязь, и дала поручение в первую очередь заняться газонами. Она отметила, что распаханную землю засеют газонной травой, и впредь будут строго следить за соблюдением правил парковки в этой зоне.

- Проще всего избавиться от газонов, заасфальтировать их, ведь они давно потеряли свою актуальность. Когда-то на этой площади стоял самолет, а газоны служили обрамлением. Теперь центра композиции нет, и от газонов осталось одно название. На ярмарке по ним постоянно проезжают машины, и колесами развозят грязь. Все продавцы приезжают торговать на автомобилях, но подъезда к площади как такового нет. Им приходится парковаться на газонах, чтобы разгрузить товар. Там же рубить мясо и выполнять другие необходимые во время торговли манипуляции. Если площадку полностью заасфальтируют, будет гораздо чище и комфортнее! – отметили наши читатели.

Возможно, городским властям, стоит прислушаться к чаяниям обычных рязанцев, которые пользуются этой площадкой и знают обо всех ее проблемах и путях их решения.