Еще на трех улицах в центре Рязани с 10 апреля отключат горячую воду. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 10 по 13 апреля на трех улицах в центре Рязани отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения - плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Горячей воды не будет в Рязани по следующим адресам:

- улица Вознесенская, дом №10;

- улица Грибоедова, дом №11/8, дом №20, дом №24/5, дом №26/6, дом №40, дом №42;

- улица Фурманова, дом №2/4, дом №54б.

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