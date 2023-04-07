Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 10:25

Еще на трех улицах в центре Рязани с 10 апреля отключат горячую воду

С 10 по 13 апреля на трех улицах Рязани отключат горячую воду
Источник:kp.ru
Еще на трех улицах в центре Рязани с 10 апреля отключат горячую воду.

Еще на трех улицах в центре Рязани с 10 апреля отключат горячую воду.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

С 10 по 13 апреля на трех улицах в центре Рязани отключат горячую воду, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения - плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Горячей воды не будет в Рязани по следующим адресам:

- улица Вознесенская, дом №10;

- улица Грибоедова, дом №11/8, дом №20, дом №24/5, дом №26/6, дом №40, дом №42;

- улица Фурманова, дом №2/4, дом №54б.

Смотреть график отключения горячей воды в Рязани в апреле 2023: список улиц и номера домов