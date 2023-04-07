Массовую парковку на тротуаре в центре города сфотографировали рязанцы

Массовую парковку на тротуаре в центре Рязани сфотографировали рязанцы.

На улице Каширина в Рязани сфотографировали массовую парковку автомобилей на тротуаре.

Сразу несколько автомобилей припарковались на тротуаре в центре Рязани на улице Каширина.

Сразу несколько машин – две «Лады», Lexus, «Нива» - видимо, не поместились в парковочном кармане и заехали на территорию для пешеходов. Фотографии с места происшествия прислал КП-Рязань очевидец. По его словам, фото сделаны 6 апреля в 18:50.

Несколько автомобилей не поместились в парковочном кармане и заехали на тротуар на улице Каширина.

Судя по фотографиям, машины въехали на тротуар напротив дома №1 по улице Каширина, где располагаются различные учреждения правительства Рязанской области.