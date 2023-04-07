Рязанский орнитолог: Разрушение гнезд грачей в Туме причиняет непоправимый вред самому человеку

В Туме при обрезке деревьев вместе с ветками уничтожили и гнезда грачей. Фото: Алла Байбузан.

Существует закон, который запрещает опиливать деревья в репродуктивный период для птиц. Опиловку деревьев следует делать осенью или зимой. Об этом КП-Рязань сообщил орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский.

- Но у нас почему-то повсеместно это происходит весной. Для экосистемы данный случай особого вреда не нанесет, грачи либо начнут вновь строить гнезда на этом же месте, или, скорее всего, переселятся в соседнюю колонию в ближайшем населенном пункте. Благо, репродуктивный период у них достаточно долгий – два с половиной месяца. Успеют еще и новые кладки сделать, и птенцов высидеть.

Для самих птиц разрушение жилища, - безусловно, большой стресс. Поэтому какие-то пары могут и не дать потомство в этом сезоне повторно. Но, в целом, время на устройство привычной жизни у них есть, - отметил Барановский.

По словам ученого, не меньший вред такие показательные этапы благоустройства наносят самому человеку. Во-первых, грачи приносят огромную пользу сельскому хозяйству, они уничтожают мышей, майского жука и других вредителей посевов, а учитывая, что колонии этого вида птиц достигают до тысячи гнезд, это значимое подспорье для АПК.

- Но самое плохое в этой ситуации – психологический вред для самого человека. Это же видят местные жители, дети, - рассуждает Антон Барановский. – Для них разорение гнезд становится нормой. Они ведь так привыкают к варварским методам взаимоотношения человека с природой.

В поселке Тума Клепиковского района местный священник просил администрацию облагородить сквер, а чиновники превратили деревья в столбы и уничтожили гнезда грачей (читать подробнее).