Уже 8 апреля 2023 года в Рязанской области открывается сезон весенней охоты.

С 8 апреля в Рязанской области открывается сезон охоты на болотно-луговую (бекас, перепел и др.) и боровую дичь (тетерев, вальдшнеп, рябчик). Речь идет о южных районах региона, а с 15 апреля охотиться можно и в северных районах Рязанской области.

Во время весенней охоты сотрудники рязанского управления Росгвардии будут регулярно проводить рейды, чтобы выявлять и пресекать нарушения, связанные с правилами хранения, ношения, транспортировки и использования охотничьего оружия.

Росгвардейцы напомнили, что запрещено во время охоты использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения (штраф – до 5 тысяч рублей и конфискация оружия), стрелять на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта, оставлять оружие и патроны без присмотра, стрелять по дичи близ электропроводов и открывать огонь по информационным знакам.

Во время осенней охоты у рязанцев за различные нарушения изъяли три единицы оружия.