Пожилой водитель на Renault сбил 83-летнюю женщину в центре Рязани

Пожилую женщину сбил 80-летний водитель Renault. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В центре Рязани 83-летняя женщина попала под колеса автомобиля. Все случилось днем 6 апреля около дома №25А по улице Семинарской. Подробности дорожного происшествия рассказали в пресс-службе областного Управления МВД.

Пожилую рязанку сбил автомобиль Renault Kaptur, за рулем которого находился 80-летний мужчина – житель областного центра. По какой причине произошел наезд, в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции, но по предварительной информации, в момент ДТП старушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Женщина в момент наезда переходила дорогу не по правилам. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В результате дорожного инцидента женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Областная Госавтоинспекция ведет проверку по факту случившегося.