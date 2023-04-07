АО «Транснефть-Верхняя Волга» подготовило производственные объекты региона к паводку

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подготовило производственные объекты к паводку

Работы по подготовке производственных объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга» к периоду паводка завершены. Об этом 7 апреля сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

- Комплекс мероприятий по подготовке объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга» к работе в период весеннего паводка позволяет поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов, обеспечивать пожарную и экологическую безопасность, - отметили в службе общественных коммуникаций.

Во всех регионах ведения производственной деятельности предприятия, в том числе, в Рязанской области, ведут непрерывный контроль над техническим состоянием 132 переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через реки, а также 594 переходов через малые водотоки. В зонах вероятного подтопления на линейной части магистральных трубопроводов провели сезонное техобслуживание более 1910 единиц запорной арматуры.

Предприятие подготовило резервуарные парки, провело профилактику затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизацию заглубленных помещений и насосных.

На всех объектах «Транснефть-Верхняя Волга» проверили работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, подтвердили исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, спецтехники, машин и механизмов. Специалисты предприятия сформировали аварийный резерв материалов. Для оперативно-ремонтного персонала провели дополнительный инструктаж, а также тренировки по отработке действий в условиях паводка.

Все работы в этом направлении ведут в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами. Регулярно проходят проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций.