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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:04

«Говорящие» светофоры установили в Рязани на перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина

На одном из перекрестков Рязани появились светофоры для слабовидящих
Источник:kp.ru
В Рязани начал работать «говорящий» светофор. Фото: РГД.

В Рязани начал работать «говорящий» светофор. Фото: РГД.

На перекрестке улиц Дзержинского и Гагарина заработали светофоры для слепых людей. Устройства оснащены звуковыми и голосовыми сигналами. По информации городских властей, дублирование сигнала светофора речевым сообщением обеспечит безопасный переход дороги слабовидящими пешеходами.

В таком режиме светофоры будут работать каждый день с 07:00 до 22:00 .

«Теперь слабовидящие рязанцы смогут беспрепятственно посещать социальные объекты, расположенные в этом микрорайоне, в частности, областную специальную библиотеку для слепых», - уверены депутаты Рязанской городской Думы.