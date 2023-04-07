Уровень воды в Оке у Рязани пошел на спад

За сутки Ока близ Рязани опустилась на 2 см - впервые с начала весеннего половодья.

Уровень воды в реке Оке в черте города Рязани понизился за сутки на 2 см. Утром 7 апреля он составил 588 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

«Аналогичная ситуация наблюдается на всех постах выше по течению, в нижнем течении Оки продолжается незначительный подъем уровня воды», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

По данным allrivers.info, отметка 588 см, несмотря на первый спад, является самой высокой для 7 апреля в XXI веке. О самых больших половодьях за последние шесть десятков лет читайте в нашем материале.