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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:11

Улицу Баженова в Рязани отремонтируют за 12 млн рублей

В порядок должны привести полкилометра дороги и тротуары вдоль участка
Источник:kp.ru
Улицу Баженова в Рязани отремонтируют за 12 млн рублей.

Улицу Баженова в Рязани отремонтируют за 12 млн рублей.

Управление благоустройства администрации Рязани заказало ремонт дороги по улице Баженова. Работы планируется выполнить до 31 августа. Максимальная цена закупки 12 млн рублей.

Из документации к электронному аукциону следует, что ремонтировать будут участок протяженностью 520 метров между Голенчинским шоссе и Славянским проспектом. Помимо проезжей части подрядчик должен привести в порядок тротуары.

Среди существующих недостатков дорожного полотна проектировщик при обследовании отметил поперечные и продольные трещины, выбоины и ямы, коллейность, «бугристость», а местами полную утрату покрытия.