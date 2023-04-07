Улицу Баженова в Рязани отремонтируют за 12 млн рублей.

Управление благоустройства администрации Рязани заказало ремонт дороги по улице Баженова. Работы планируется выполнить до 31 августа. Максимальная цена закупки 12 млн рублей.

Из документации к электронному аукциону следует, что ремонтировать будут участок протяженностью 520 метров между Голенчинским шоссе и Славянским проспектом. Помимо проезжей части подрядчик должен привести в порядок тротуары.

Среди существующих недостатков дорожного полотна проектировщик при обследовании отметил поперечные и продольные трещины, выбоины и ямы, коллейность, «бугристость», а местами полную утрату покрытия.