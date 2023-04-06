Зеленую изгородь высаживают в Кремлевском сквере от автомобилистов-наглецов

Парковку на газоне в Кремлевском сквере ликвидируют с помощью зеленой изгороди.

6 апреля рабочие Дирекции благоустройства Рязани приступили к высаживанию кустарников – зеленой изгороди в Кремлевском сквере. Об этом сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

«Кремлевский сквер, а в некоторой его части, к стыду, разъезженное грязное месиво. Рабочие делают зеленую изгородь, а рядом новые наглецы разворачивают газон [своими припаркованными автомобилями]. Сейчас, гарантирую, они отсюда уедут. Кустарник - 150 кустов спиреи - сегодня высадим. Но все озаборить, даже зеленой изгородью, не решение», - отметила чиновница.

По словам Елены Сорокиной необходимо кратно увеличить штрафы за парковки на газонах Рязани. С такой инициативой она уже обратилась к депутатам (читать подробнее).