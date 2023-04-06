Одиночный пикет против показа спектакля «Служанки» прошел в Рязани

Многодетный отец вышел на одиночный пикет против показа в Рязани спектакля «Служанки».

Днем 5 апреля на площади перед Рязанской областной филармонией прошел одиночный пикет. Представитель православного движения «Сорок сороков» стоял с плакатом с надписью: «Рязань – не Содом! Отменить спектакль «Служанки»». Об этом сообщается в паблике НРВК.

Культовый спектакль Романа Виктюка «Служанки» с «пронизывающей до мурашек энергетикой» покажут на сцене филармонии 9 апреля.

По мнению активиста, спектакль нарушает законодательство России, и его показ «аморален в условиях проведения СВО».