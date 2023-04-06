Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 15:13

Одиночный пикет против показа спектакля «Служанки» прошел в Рязани

В Рязани прошел пикет против показа спектакля «Служанки»
Источник:kp.ru
Многодетный отец вышел на одиночный пикет против показа в Рязани спектакля «Служанки».

Многодетный отец вышел на одиночный пикет против показа в Рязани спектакля «Служанки».

Днем 5 апреля на площади перед Рязанской областной филармонией прошел одиночный пикет. Представитель православного движения «Сорок сороков» стоял с плакатом с надписью: «Рязань – не Содом! Отменить спектакль «Служанки»». Об этом сообщается в паблике НРВК.

Культовый спектакль Романа Виктюка «Служанки» с «пронизывающей до мурашек энергетикой» покажут на сцене филармонии 9 апреля.

По мнению активиста, спектакль нарушает законодательство России, и его показ «аморален в условиях проведения СВО».