Концерт группы «Звери» в Рязани - 2023, тур «20 лет для тебя». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт группы «Звери» в Рязани в 2023 году состоится 23 апреля. Пройдет масштабное мероприятие во Дворце спорта «Олимпийский» в рамках юбилейного тура группы «Звери».

«За два десятилетия «Звери» закрепились на сцене как группа, объединяющая поколения. Неизменно искренняя музыка и яркая живая подача возвращаются единой энергией тысяч голосов, вторящих любимым песням. Эти эмоции стоит пережить лично», - уверенны организаторы тура, и обещают, что рязанцы услышат все хиты группы из 12 альбомов за 20-летнюю историю «Зверей».

Купить билеты на концерт группы «Звери» в Рязани можно на разных порталах. Например, стоимость билетов на «Звери» на сайте afisha.yandex составляет – от 3 до 6 тысяч рублей, а на официальном сайте «зверей» - от 2 до 6 тысяч рублей.

Начало концерта в 19:00.

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