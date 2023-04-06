УРТ за счет субсидий приобретет в лизинг 39 автобусов для Рязани

39 автобусов закупят в лизинг для Рязани. Гордума согласовала сделку для МУП "УРТ".

Рязанская городская Дума согласовала МУП «УРТ» сделку по приобретению в лизинг 39 автобусов большой вместимости. Договор предприятие заключит на срок 60 месяцев и на сумму, не превышающую 599,2 млн рублей. Вопрос рассматривался на заседании 6 апреля.

Как пояснила и.о. начальника управления транспорта Ирина Черноусова, заключение договора не понесет финансовых затрат для УРТ, т. к. возмещение лизинговых платежей будет субсидироваться из бюджетов города и области в полном объеме - 5% и 95% соответственно.

В областную казну, в свою очередь, поступят федеральные средства. На заседании прозвучала информация о том, что мероприятие финансируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и что новая техника может начать выходить на маршруты уже в конце мая.

Ранее официально анонсировалась закупка по БКД 47 автобусов на сжиженном газе.