Сорокина хочет кратно увеличить штраф за парковку на газонах в Рязани

Парковку на газоне в Кремлевском сквере в Рязани пытаются ликвидировать с помощью зеленой изгороди. А потом появятся и увеличенные штрафы.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина инициировала ужесточение наказания за парковку на газонах (на чиновничьем языке – зеленых зонах). По словам главы, часть Кремлевского сквера превратилась в «разъезженное грязное месиво».

«Вышла с инициативой в Рязанскую городскую Думу о кратном увеличении штрафа за парковку на зеленой зоне. Депутаты, уверена, поддержат. Далее инициативу рассмотрят областные законодатели для внесения изменений в закон Рязанской области «Об административных правонарушениях»», - написала чиновница.

В настоящее время рабочие делают зеленую изгородь, чтобы водители не заезжали на газон.

Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», штраф за нарушение правил благоустройства в Рязани составляет для граждан – от 500 до 5 тысяч рублей.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал рязанским властям помочь с финансированием, чтобы благоустроить Кремлевский сквер (читать подробнее).