Ниже нуля упадет температура в Рязанской области в ночь на 7 апреля.

В ночь на 7 апреля в Рязанской области ожидается похолодание, Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, температура в темное время суток будет в пределах -1...+4 градусов.

Днем по области +8...+13. В предыдущие дни было теплее: 4-5 апреля воздух прогревался до +17, а 6-го выше +15 температуру уже не обещали.

Облачность по-прежнему переменная, поэтому солнце продолжит радовать и в какой-то степени скомпенсирует эффект от вторжения холодного арктического воздуха.

Осадков на пятницу метеорологи не прогнозируют.