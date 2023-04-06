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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:49

Глава администрации Елатьмы Данилов покинул пост

Он занимал должность с конца 2018 года
Источник:kp.ru
Глава администрации Елатьмы Григорий Данилов покинул пост

Глава администрации Елатьмы Григорий Данилов покинул пост

В четверг, 6 апреля, глава администрации рабочего поселка Елатьма Касимовского района Григорий Данилов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По решению Совета депутатов Елатомского городского поселения пока его обязанности будет исполнять специалист этого органа власти Юлия Красина.

Григорий Данилов занимал должность главы администрации Елатьмы с декабря 2018 года. За время его руководства в моногороде реконструировали танцплощадку в парке, благоустроили прибрежную зону пруда, выложили тротуар к школе, благоустроили центральную площадь Ленина.