АО «Транснефть–Верхняя Волга» в первом квартале 2023 года выполнило семь тысяч экологических анализов Фото: Из материалов пресс-службы

С января по март 2023 года АО «Транснефть–Верхняя Волга» выполнило семь тысяч анализов проб сточных вод, природных и питьевых вод, а также порядка пяти тысяч анализов проб воздуха, в том числе с помощью собственных эколого-аналитических лабораторий. Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций компании.

Согласно результатам исследований, производственные объекты предприятия работают в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С начала года предприятие направило 8,5 млн рублей на выполнение мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды.

Как отметили на предприятии, эколого-аналитические лаборатории оснащены всеми необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Также сообщается, что штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

- Результаты контроля являются основой для принятия решений по разработке мероприятий в области безопасности окружающей среды, - пояснили в службе коммуникаций.

Предприятие регулярно выполняет биотехнические мероприятия, направленные на улучшение гнездовых условий и восстановление численности редких видов птиц. Компания содействует восстановлению популяции европейского зубра на территории заказника «Муромский». Ежегодно с июня по сентябрь по инициативе предприятия выполняется искусственное зарыбление акватории Чебоксарского водохранилища, а также реки Оки.

СПРАВКА

Приоритетными направлениями природоохранной деятельности АО «Транснефть–Верхняя Волга» являются проведение эколого-аналитического контроля, контроль выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, производственный экологический контроль, разработка нормативной документации, контроль работоспособности природоохранного оборудования.