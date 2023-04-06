АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Рязанской области и других регионах Центральной России

К началу апреля АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило масштабные работы на производственных объектах в Рязанской области и еще 11 регионах. В частности, работы проводились в Московской, Нижегородской, Владимирской, Калужской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Тульской, Кировской областях, а также Республиках Чувашия и Марий Эл. Об этом сообщили в службе общественных коммуникаций предприятия.

Плановые работы проводили согласно программе технического перевооружения, реконструкции и капремонта производственных объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга». Всего в мероприятиях приняли участие свыше 330 человек, было задействовано 104 единицы техники.

Работы проводили на магистральных нефтепродуктопроводах (МНПП) и нефтепроводах (МН), линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС), а также на нефтеперекачивающих станциях (НПС). На время приходилось планово останавливать МП и МНПП. Сейчас транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена в штатном режиме.

В рамках плановых работ выполнены следующие процедуры. На подводном переходе через малый водоток 129 км Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг Москвы подключили три обводные линии общей протяженностью 709 метров для транспортировки авиационного керосина, дизельного топлива и автомобильного бензина. Также подключили реконструированный участка МНПП Новки – Рязань протяженностью 2,2 км, включая монтаж дюкера длинной 235 метров на подводном переходе трубопровода через реку.

- Техперевооружение объекта позволит обеспечить безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность системы магистральных трубопроводов предприятия в границах национального парка Рязанской области, - отмечают в службе общественных коммуникаций.

Вышедший из срока эксплуатации магистральный насосный агрегат на НПС «Прудки» решено заменить, и для этого его временно отключили. После вывода его из эксплуатации, агрегат демонтируют, заменят и подключат новый современный электронасосный агрегат отечественного производства.

На отводе от МНПП Новки – Рязань на нефтебазу «Судогодская» провели внутритрубную диагностику, после чего на линии по транспортировке дизельного топлива отключили временные узлы пуска и приема средств очистки и диагностики, предназначенные для периодического запуска в трубопровод и приема из него внутритрубных очистных, диагностических устройств в потоке перекачиваемых нефтепродуктов. Отечественное оборудование используется для проведения своевременной диагностики и оценки состояния трубопроводов после завершения плановых ремонтных работ на линейной части.

На КМНПП, МНПП Шилово-3 – Рязань, а также ЛПДС «Володарская», НПС «Прудки», «Макарьево», «Степаньково», «Филино» выполнили средний ремонт 28 клиновых и шиберных задвижек с наивысшим классом герметичности. Кроме того, на линейной части МН Сургут – Полоцк и МНПП Новки - Рязань вырезали 13 секций, выработавших эксплуатационный срок. Работы позволили продлить период безопасной работы трубопроводов на три года, до следующей диагностики.

ТАКЖЕ

Для подготовки объектов к паводку на линейной части магистральных трубопроводов, в зонах вероятного подтопления, провели сезонное техобслуживание 1,9 тысяч единиц запорной арматуры.