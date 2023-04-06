Электросамокатчик попал под машину в центре Рязани на улице Дзержинского. Фото: RZN_Life.

Днем 6 апреля в центре Рязани произошло жесткое ДТП с участием электросамоката. Все произошло на улице Дзержинского у входа на территорию больницы скорой медицинской помощи (БСМП).

«На Дзержинке около БСМП сбили самокатчика. Электросамокат под машиной», - кратко написал очевидец в паблике RZN_Life.

Официальной информации о происшествии к настоящему времени не поступало, подробности уточняются.

В конце марта в Рязани появились электросамокаты кикшеринговой сети Whoosh. Количество мест для аренды на центральных улицах города регулярно увеличивается (читать подробнее).