Рязанский экс-следователь и писатель Дмитрий Плоткин прочитал школьникам свои детские стихи. Фото: сайт Центральной детской библиотеки.

Почетный работник Прокуратуры РФ, известный рязанский экс-следователь Дмитрий Плоткин провел творческую встречу с учениками начальных классов. Мероприятие прошло в Центральной детской библиотеке. Об этом 5 апреля сообщили на сайте учреждения.

Главной темой встречи стала книга для детей «Сыщик Добрынин. Необычные приключения капитана уголовного розыска», которую Дмитрий Плоткин выпустил в 2020 году. На страницах красочного издания в стихотворной форме собраны увлекательные истории, которые Дмитрий Матвеевич взял из практики во время работы следователем.

Дети подготовились ко встрече с писателем, выучили любимые стихотворения о Добрынине и наизусть прочли их автору. В свою очередь Дмитрий Плоткин тоже прочел свои стихи, поделился историями из жизни и работы сыщиком, ответил на вопросы юных читателей. Беседа вдохновила многих ребят попробовать себя в литературном творчестве, стать следователем.

Книгу для детей и сборник стихотворений «Неземная осень» Дмитрий Плоткин подписал и подарил читателям Центральной детской библиотеки.

СПРАВКА

Дмитрий Матвеевич Плоткин - почетный работник Прокуратуры РФ, старший советник юстиции, кандидат юридических наук, член Союза писателей России, лауреат Международного и Всероссийских литературных конкурсов, детский поэт, автор сценариев документальных фильмов о работе следователей.