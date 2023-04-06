Глава рязанского СК пришел в маневренный фонд после жалоб жильцов на антисанитарию

Поводом для визита главы рязанского СК стали жалобы жильцов дома 47к2 на улице Пушкина, где в декабре 2022 года произошел взрыв. Фото: СУ СКР по Рязанской области.

5 апреля руководитель областного СУ СКР Владимир Никешкин пришел в гостиницу маневренного фонда на улице Соборной в Рязани после жалоб на антисанитарию. Сигнал поступил от жильцов дома 47к2 на улице Пушкина, где в декабре 2022 года произошел взрыв.

Никешкин осмотрел помещения гостиницы совместно с замначальника городского управления энергетики и ЖКХ Эдуардом Алтуниным.

«Часть жильцов сообщила, что полностью удовлетворена условиями проживания, другая часть высказала претензии в связи с рядом неудобств и наличием в некоторых комнатах синантропных насекомых», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

СК направил поручение в Роспотребнадзор о проведении проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты провели необходимое обследование и пообещали представить заключение до конца текущей недели.

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